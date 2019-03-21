فيديو.. 56 امرأةً وطفلاً و10 رجال .. حصيلة غرق عبارة في نهر الفرات

المواطن - متابعة

ارتفع ضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بالعراق إلى 66 شخصاً بينهم 56 امرأةً وطفلاً و10 رجال.

وفي وقت سابق أوضح مسؤول في وزارة الداخلية العراقية أن فرق الدفاع المدني انتشلت 54 شخصاً توفوا إثر غرق عبارة تقلّ عائلات وأطفالاً إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.

وفُقد 28 شخصاً آخرين، لا يزال البحث جارياً عنهم إثر استنفار السلطات الطبية والأمنية في المنطقة. وذكر مصدر أمني في الموصل إن “العبارة كانت تنقل حمولة أكثر من طاقتها”، التي تبلغ نحو 100 شخص، بينما كانت تقل حوالي 200.

وكان الضحايا في طريقهم لعبور نهر دجلة متجهين إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل، إحدى المتنزهات الترفيهية، للمشاركة في احتفالات عيد النوروز، أو رأس السنة الكردية، وهو يوم إجازة رسمية في العراق.