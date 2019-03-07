فيسبوك تطلق قسماً جديداً للثناء على مستخدميها بعد وفاتهم

المواطن - متابعة

أطلق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ميزة جديدة خاصة بالحسابات التذكارية تسمح بترك رسائل في قسم “الثناء” Tributes، وهو قسم جديد منفصل عن الخط الزمني للملف الشخصي.

واستناداً إلى إعدادات الخصوصية للحساب التذكاري، يمكن للأصدقاء الآن النشر في الخط الزمني، بما في ذلك في تعليقات المشاركات التي أرسلها الشخص قبل وفاته.

وإذا كان الحساب التذكاري يحتوي على قسم “الثناء”، فستوضع المشاركات التي تنشأ بعد تحول الحساب إلى تذكاري، أي اليوم الذي يُمنع أي شخص آخر من تسجيل الدخول إليه، في ذلك القسم.

وأفاد عدد من المستخدمين الذين حددوا لأنفسهم “جهات الاتصال الوصّية” Legacy Contacts لإدارة حساباتهم بعد وفاتهم، بأنهم حصلوا اليوم على تنبيه من فيسبوك حول الميزة الجديدة عبر إشعار يحتوي على عبارة “إذا أصبح الحساب تذكارياً”.

وبهذه الميزة الجديدة، سيكون لدى “جهات الاتصال الوصية” قدر أكبر من التحكم في مشاركات الثناء مقارنةً مع باقي أجزاء الحسابات التذكارية. ويمكن مثلاً، تحديد من يمكنه مشاهدة ونشر الثناءات، أو حذف المشاركات.

ويمكنهم أيضاً تغيير من يمكنه الاطلاع على المشاركات التي أُشير فيها إلى المتوفى، أو إزالتها.

يُذكر أن “جهات الاتصال الوصية” لا تزال عاجلة عن تسجيل الدخول إلى الحسابات التذكارية على نحو يسمح لها بقراءة الرسائل الخاصة أو إضافة أو إزالة الأصدقاء.