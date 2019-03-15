فيفا يُعلن انطلاق مونديال الأندية عام 2021 بمشاركة 24 ناديًا منها 3 آسيوية

المواطن - محمد سمعه

أعلن السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن أن مونديال الأندية بداية من عام 2021 سيُقام بـ24 ناديًا، منها ثلاثة أندية آسيوية.

وتحدث إنفانتينو خلال مؤتمر مجلس الفيفا والمُقام حاليًّا في مدينة ميامي الأمريكية قائلًا: كأس العالم للأندية اعتبارًا من عام 2021 ستشهد مشاركة 24 ناديًا، من ضمنها ثلاث أندية آسيوية.

وأضاف إنفانتينو: هذا القرار ربما يُسعد جميع مشجعي الكرة في العالم، وحاليًّا ندرس جيدًا موضوع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 من 32 إلى 48 منتخبًا، فالأمر ليس بهذه البساطة ونحاول دراسته بشكل جيد.

ويذكر أن بطولة كأس العالم للأندية كانت انطلقت في عام 2000 في أول نسخة لها في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وشارك فيها نادي النصر في ذلك الوقت.

وتوقفت بعد ذلك لتعود في عام 2005 وشارك فيها نادي الاتحاد مع النادي الأهلي المصري.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني هو آخر المُتوجين بلقب مونديال الأندية في شهر ديسمبر الماضي بعد تفوقه على نادي العين الإماراتي برباعية مقابل هدف في المباراة النهائية.