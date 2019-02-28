فيفو تعتزم إطلاق أول هاتف يُشحن لاسلكياً

المواطن - متابعة

تعتزم شركة “فيفو” الصينية إطلاق هاتف ذكي يدعم تقنية الشحن اللاسلكي عن بعد من مسافة 4.5 أمتار عن طريق أمواج الراديو، وذلك بإبرام إتفاقية تعاون مع شركة “إنرجوس” التي طورت هذه التقنية الثورية وسمتها “واط أب” WattUp

وتستخدم تقنية “واط أب” للشحن اللاسلكي أمواج الراديو لشحن مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية في مجال 4.5 أمتار.

يُشار إلى أنه من المعروف عن شركة فيفو أنها سباقة في تقديم التقنيات الثورية، إذ كانت أول شركة تقدم حساس بصمة ضمن الشاشة، كما أنها أول شركة تطلق هاتفاً مع شاشة كاملة وكاميرا أمامية منبثقة، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

ولم تفصح الشركة عن بدء مرحلة إنتاج الهاتف الذكي الداعم لتقنية “واط أب”.