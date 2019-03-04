فيفي عبده ترد على منتقديها : يا بخت من بات مظلوم

المواطن - القاهرة

ردت الفنانة المصرية فيفي عبده على الهجوم الشرس الذي تعرضت له بعد مقطعها الراقص الذي نشرته على حسابها في تويتر بالرغم من الأزمة التي عاشتها مصر عقب حادث قطار محطة مصر.

ووثقت فيفي عبده مقطعا لها وهي ترقص من العراق على أغنية سلامي للفنان كاظم الساهر حيث كانت ترتدي فستانا أسود اللون وودعت شعب العراق بكلمات الحب والثناء.

وتسبب المقطع في موجة غضب ضد فيفي عبده التي اتهمها الكثيرون أنها لم تراع مشاعر من فقدوا ذويهم في حادث القطار الذي أدى إلى مقتل وإصابة ما يزيد على 65 مصريا بينهم نساء وأطفال.

ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو ردت به على منتقديها قالت فيه : يا بخت من بات مظلوم وما بتش ظالم” في إشارة منها إلى الظلم الواقع عليها بعد المقطع الأول.

وتابعت : بأشكركم جدا على كل كلمة كتبتوها لي النهاردة وربنا يجعله في ميزان حسناتكم وما زلت بحبكم أوي من مصر أم الدنيا”.

وكانت فيفي عبده التي تبلغ من العمر 65 عامًا قد أثارت حالة من الجدل قبل عدة أشهر بعدما أعلنت أنها ستعود إلى الرقص بعد سنوات من التوقف بحجة أنها اكتسبت المزيد من الوزن بسبب ابتعادها عن الرقص لكن الخبثاء أكدوا أن عودتها بسبب ابتعاد الأضواء عنها وعدم تلقيها أي عرض للمشاركة في الأعمال السينمائية أو التلفزيونية التي تفرغت لها بعدما حققت شهرة كبيرة في عالم الرقص الشرقي.