فيلانويفا: #الاتحاد في أزمة ولا بد من الاستفاقة

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا نجم نادي الاتحاد أن التعادل مع الأهلي في الدوري كان أمراً جيداً، مضيفًا أنه كان يتمنى حصد النقاط الثلاث.

وتحدث فيلانويفا بعد المباراة قائلًا: بالطبع التعادل والحصول على نقطة أمر جيد من فريق صعب وقوي مثل الأهلي، ولكن لا يجب نسيان أن موقف الاتحاد صعب، ونحن في أزمة بسبب موقعنا في جدول الترتيب ولا بد من الاستفاقة خلال المباريات المقبلة.

وأضاف فيلانويفا: كما قلت يجب أن نلعب في المباريات المقبلة للفوز وتحسين موقفنا في جدول الترتيب، والمباراة المقبلة لنا ستكون أمام الفيحاء لا خيار أمامنا سوى الفوز من أجل إنقاذ أنفسنا.

وأكمل فيلانويفا حديثه قائلًا: بلا شك عودة المدرب خوسيه لويس سييرا كانت أمراً جيداً ومعرفتنا السابقة به سهلت الكثير من الأمور علينا، وتسجيل الأهداف مسؤولية جميع اللاعبين في نادي الاتحاد وليست مسؤولية المهاجم الصريح فقط.

ويذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة.