فيلانويفا : عودة سييرا إيجابية بالنسبة لي

المواطن - مروة نبيل

أبدى التشيلي كارلوس فيلانويفا سعادته بعودة المدير الفني سييرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مُجددًا، مؤكدًا أن الجميع في العميد يسعى لإسعاد الجماهير.

وعلق فيلانويفا على عودة المدير الفني التشيلي مرة أخرى قائلًا: “عودة المدرب سييرا أمر إيجابي بالنسبة لي، وسوف تكون بمثابة دافع إضافي لي خصوصًا وأنه أشرف على تدريبي مع الفريق في الموسمين الماضيين”.

وتابع النجم التشيلي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد الريان القطري قائلًا: “سعيد بالمشاركة لأول مرة مع فريق الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا”.

وأضاف فيلانويفا قائلًا: “أعرف جيدًا ماذا تعني بطولة دوري أبطال آسيا لنادي الاتحاد وجماهيره.. والجميع في الفريق الأول يعمل من أجل هدف واحد وهو إسعاد الجماهير”.

واختتم التشيلي فيلانويفا تصريحاته قائلًا: “في الفترة الماضية تعاملت مع ثلاثة مدربين ولكل مدرب طريقته الخاصة”.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد الريان القطري، يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.