فيلانويفا .. قلب #الاتحاد النابض

المواطن - مروة نبيل

واصل التشيلي كارلوس فيلانويفا تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر كارلوس فيلانويفا بمستوى مميز في مباراة الاتحاد والحزم اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24، ونجح في تسجيل الهدف الأول بكرة رأسية مميزة، قبل أن يُنفذ كرة ثابتة بشكل رائع ليُسجل مروان داكوستا الهدف الثاني.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بإمكانيات التشيلي فيلانويفا بعد مباراة الاتحاد والحزم، ووصفته بأنه “شريان” فريق العميد.

وأوضحت “أوبتا”، أنه لم يصنع أي لاعب أهدافًا في الدوري السعودي للمحترفين أكثر من التشيلي كارلوس فيلانويفا منذ أول مباراة له مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في البطولة في أغسطس 2016، بـ21 تمريرة حاسمة.

وانتهت مباراة الاتحاد والحزم اليوم، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.