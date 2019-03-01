في ذكرى أبوبكر سالم .. فنانو الخليج يخلدون صاحب الحنجرة الذهبية

المواطن - تصوير : عبدالإله الخيبري - الرياض

في ليلة الوفاء لصاحب الحنجرة الذهبية، وبحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ومجموعة من كبار فناني العالم العربي والخليج، صدحت أصواتهم في حبّ واستذكار أبو أصيل، الفنان الراحل أبوبكر سالم بلفقيه أحد أعمدة الفن الخليجي والعربي، حيث أطربوا بأغانيه التي طالما أمتعت متذوقي الموسيقى الطربية.

هذا وغصّت جنبات مسرح الملك فهد الثقافي بالرياض، أمس الخميس 28 فبراير 2019م، بمحبي الفنان أبوبكر سالم وفنّه الأصيل، والذين تفاعلوا مع كل مقطع من أغانيه بكل المشاعر والذكريات؛ ولم يكن الجمهور أقل حماساً من الفنانين أنفسهم الذين تنقلوا بين أغاني “أبوبكر” في تناغم مع أداء طيف الراحل عبر تقنية الهولوغرام.

بدأ الحفل الضخم والمميز الذي قدمته الهيئة العامة للترفيه ونظمته شركة روتانا بمجموعة من أغاني أبوبكر سالم بمصاحبة فرقة موسيقية، وافتتح الفنان أحمد فتحي أحد أجمل أغانيه “ظبي اليمن” والتي يتذكر فيها غياب محبوبه (لما يغيب القمر والعقل به مربوش.. تسأل عليه العيون اللي فوقها منقوش) وكأن الحضور والجمهور يبحثون عن الراحل الغائب عن الأعين الحاضر في القلوب، وتوالى الفنانون يتغنون بأجمل أغانيه ، فغنى مطرف المطرف أغنية “دون يا قلم”،ثم الفنان فؤاد عبدالواحد الذي غنى “خنجر يماني”.

واعتلى المسرح بعد ذلك الفنان نبيل شعيل ليغني” مشكلة في الناس”، والفنان علي بن محمد الذي غنى “وشلون حال الربع”، واختتمت الفقرة الأولى من الحفل بأغنية “عادك إلا صغير” التي شدا بها الفنان رابح صقر، وقصيدة للراحل أبو بكر سالم بتقنية الهولوغرام.

وبعد استراحة قصيرة، استكمل الحفل الذي قاد فرقته الموسيقية الموسيقار الكبير أمير عبدالمجيد والذي لازم الراحل أبوبكر سالم نحو 35 عاماً، بمجموعة أخرى من أغاني المحتفى به، إذ غنى الفنان الكبير الدكتور عبدالرب إدريس أغنية الراحل “سر حبي”، وتبعه الفنان ماجد المهندس بأغنية “يا سهران”، وغنى الفنان راشد الماجد أغنية “يا سبحان”، أما الفنان عبدالله الرويشد فغنى للراحل أغنيتين هما “يا غيار” و”ما في أحد مرتاح” التي سبق وأن غناها مع أبو أصيل في دويتو لا ينسى، واختتمت الفقرة بهولوغرام للراحل غنى فيها “ما علينا” ثم اصطف الفنانون ومعهم فنان العرب محمد عبده وأخطبوط العود عبادي الجوهر وغنوا الأغنية الأشهر للفنان الراحل والتي بقيت في وجدان الوطن وآخر ما غناه في ظهوره الأخير في حفل تكريمه لمناسبة اليوم الوطني الـ 87 قبيل وفاته “يا بلادي واصلي”.

بعد ذلك كرّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اسم أبو بكر سالم بحضور أبنائه ومجموعة الفنانين والجمهور الكبير الذي حرص على حضور الحفل، والتقطت صورة جماعية مع الفنانين بحضور وسائل الإعلام المختلفة التي حضرت الحفل منذ وقت مبكر لتغطية تكريم الفنان الكبير أبو بكر سالم.

كما أعلن آل الشيخ في ختام الحفل، عن توجيهه شركة روتانا لإقامة حفل تكريم للفنانين طلال مداح وعبدالرب إدريس، كذلك كشف عن دراسة تقوم بها اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة لإصدار ترخيص معهد موسيقي قريباً.