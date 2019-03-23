قائدة مدرسة ومعلمات في الرياض يعدن تأهيل مدرستهن لتطبيق قرار تعليم الصينية

المواطن - الرياض

بدأت مدرسة علوم الرياض للبنات بقسمها الابتدائي بحي الخليج في الرياض، ترجمة قرار تطبيق اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات، من خلال إعادة تجهيز وتنسيق المبنى المدرسي بالكامل تحت إشراف القائدة مها العنزي.

وتم تجديد المبنى كاملًا وتنسيق الساحات ووضع لوحات إرشادية متضمنة اللغة الصينية بسواعد المعلمات اللواتي أعدن طلاء الفصول الدراسية والمعامل والمدخل الرئيسي للمدرسة، ليمتد التطوير والتحسين للحدائق الداخلية التي اكتست لونًا أخضر أشاع البهجة في نفوس الطالبات وأمهاتهن، حيث كان لمعلمات التربية الفنية بصمتهن على جدران المدرسة التي احتضنت لوحات فنية قمن برسمها.

وشاركت الطالبات في هذا العمل من خلال إعادة التدوير لبعض المهملات كأغطية العلب واستخدامها في صنع لوحات فنية جملية، تحت شعار “بيدي أحمي بيئتي”، تحت إشراف القائدة ووكيلة المدرسة حصة الركف والمعلمات عبير العلي وأميرة العسيري ومنيرة العنزي وأماني القحطاني، والمبادرة كانت ضمن خطة قائدة المدرسة التشغيلية لهذا العام التي تهدف لتجميل وتطوير المدرسة وجعلها بيئة محفزة للتعلم.