قائد شرطة نيوزيلندا: مسلح واحد فقط نفذ هجوم المسجدين

المواطن - متابعة

قال قائد الشرطة في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، إن السلطات تأكدت من أن مهاجماً واحداً فقط نفذ الهجوم على المسجدين في كرايستشيرش يوم الجمعة.

وأضاف مفوض الشرطة مايك بوش في مؤتمر صحفي “أريد أن أؤكد أننا نعتقد أن مهاجماً واحداً فقط هو المسؤول عن هذا الحادث الشنيع”.

وقال “هذا لا يعني استبعاد إمكانية أن يكون أناس آخرون قدموا الدعم له، وهذا لا يزال جزءاً مهماً للغاية من تحقيقنا”.

وكان 51 شخصاً قد لقوا مصرعهم عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة “كرايستشيرش” في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنه تم احتجاز أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يؤكد كونه عملاً إرهابياً مُخططاً له من الدرجة الأولى.