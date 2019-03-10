قاضٍ أمريكي يفجر موجة من الجدل بحكمه في قضية متهمة بالاتجار الجنسي

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فجر قاضي أمريكي في ولاية تكساس، موجة من الجدل، بعدما أخبر هيئة المحلفين في قضية متهمة بالاتجار الجنسي، إن “الرب أبلغني أنها بريئة”.

وكان القاضي جاك روبيسون يرأس محاكمة غلوريا روميرو بيريز،في يناير من العام الماضي، في قضية متهمة بالاتجار في الجنسي، بحسب شبكة “CNN” الأمريكية.

وسار القاضي “روبيسون” نحو غرفة المندوبين في المداولات وأخبر المحلفين أنه كان يصلي من أجل القضية، وقال “إن الرب أبلغه أن المتهمة بريئة”.

وطلب القاضي من المحلفين عكس حكمهم بالذنب، لكنهم رفضوا، ولكن قال “روبسون” للجنة القضائية: إنه “كان تحت ضغط شديد”، فيما ذكر الأطباء أن “روبنسون” عانى من حالة عقلية، لكن ذلك كان مؤقتًا.

يشار إلى أن اللجنة القضائية في ولاية تكساس الأمريكية، أصدرت تحذيرًا علنيًا للقاضي، جاك روبنسون، على خلفية القضية.