قانوني يؤكد: تسجيل اللاعبين الهواة في أي وقت من الموسم

المواطن - مروة نبيل

أكد المستشار القانوني فهد بارباع، أن الفرق تستطيع تسجيل اللاعبين الهواة في أي وقت طوال الموسم الرياضي، مُشددًا في الوقت ذاته أن الأندية السعودية لا يُمكنها اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي.

وعلق فهد بارباع على أزمة اللاعبين الهواة، قائلًا: “تسجيل اللاعبين الهواة موجود في رياضتنا من 20 سنة.. واللاعب الهاوي لا يستطيع الاحتجاج للجنة فض المنازعات في حال تعرضه لأي ضرر”.

وتابع: “تسجيل اللاعب الهاوي لا يكون عن طريق اتحاد القدم .. يسجل في الهيئة العامة للرياضة ثم يتم رفع اسمه لاتحاد القدم، ويجب أن يكون لدى كل ناد 20 لاعبا محترفا سعوديا وبعدها بإمكانه تسجيل اللاعب الهاوي”.

وأضاف المستشار القانوني خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “اللاعب الهاوي المسقط بموجب مخالصة من ناديه السابق لا يحق له اللعب مع فريقه الجديد إلا بعد إتمام 30 يوما من آخر مباراة له مع فريقه السابق”.

وواصل فهد بارباع تصريحاته قائلًا: “يحق للاعب الهاوي أن يسجل في أي ناد سعودي في أي وقت من الموسم .. ويحق للفريق تسجيل لاعبين هواة مكان لاعبي المواليد”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “بعض الأندية تقدم الاحتجاج في الفترة القانونية خلال 48 ساعة، ثم تقدم مذكرة الاحتجاج إذا كان لديهم ما يدعم رأيهم أو التراجع عنها”.

واختتم المستشار القانوني بارباع تصريحاته الإذاعية، قائلًا: “لا يحق لأي ناد سعودي اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي”.

وكان نادي الهلال قد تقدم باحتجاج بعد مباراة الوحدة في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمشاركة محمد القرني بعد تسجيله كلاعب هاو، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، حيث يؤكد كل طرف صحة موقفه.