قبل ديربي الرياض .. #أحد قدم الهدية .. هل يقبلها #النصر؟

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي أحد هدية أكثر من رائعة لنادي النصر، بعد إجباره نادي الهلال على السقوط في فخ التعادل الإيجابي بالأمس بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح نادي أحد باستبسال واضح في خطف نقطة التعادل الثمينة من أنياب نادي الهلال في المباراة والتي أقيمت بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وقدم أحد هدية ثمينة لنادي النصر بجعل الهلال يخسر نقطتين، حيث أصبح رصيد أزرق العاصمة بعد التعادل 57 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبفارق نقطتين فقط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وإذا نجح النصر يوم الجمعة المقبل في الفوز على نادي الهلال، فسيصعد العالمي إلى صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال.

ويذكر أن مباراة الهلال والنصر ستُقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بالرياض.

وكان لقاء الدور الأول بين فريقي الهلال والنصر انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة أقيمت في الثامن من ديسمبر الماضي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويذكر أن الحارس عبدالله العويشير حارس مرمى أحد استفز الجمهور الهلالي عن طريق تقليد حركة الدودة بعد التعادل بين الفريقين بالأمس في الدوري.