قبل زيارة بوتين.. لافروف يمهد الطريق لمزيد من التعاون مع المملكة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، جولة في دول الخليج لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أنه من المتوقع أن يناقش لافروف في جولته الخليجية تنفيذ الاتفاقات الثنائية رفيعة المستوى، والمشاريع المشتركة في قطاع الطاقة والصناعة والزراعة والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وقالت وكالة تاس الروسية، إنه خلال زيارته إلى الرياض، سيعقد الدبلوماسي الروسي الأعلى محادثات مع وزير الخارجية إبراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، كما يستقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

وقام الملك سلمان بزيارة إلى روسيا في عام 2017، وعقد خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطرقا لإمكانية توسيع وتنويع التعاون الاقتصادي.

وليس من المستبعد أن يثير الطرفان خلال لقاءات لافروف بمسؤولي المملكة الاستعدادات لزيارة بوتين المقبلة إلى المملكة، والتي لم يتم الاتفاق على موعدها بعد، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال في وقت سابق إنها ستتم في عام 2019.

وقد أشارت موسكو مرارًا إلى التطور النشط للعلاقات مع الرياض في مختلف المجالات، حيث أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، أن حجم الاستثمار السعودي في المشاريع الروسية يبلغ حاليًا 2.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يبحث الطرفان إمكانية الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى مناقشة الخطط موجودة أيضا لزيادة الاستثمار المتبادل في المشاريع السياحية.