قبل مباراة #الهلال ضد #الأهلي .. الراقي لا يفوز على الزعيم عربيًا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم التي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتُعد مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، هي الخامسة في تاريخ مواجهاتهما ضمن منافسات البطولات العربية، حيث تقابلا 4 مرات من قبل، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الفوز بمواجهتين، وخيم التعادل على مباراتين أيضًا.

وأُقيمت أول مباراة لفريق الهلال ضد الأهلي في البطولة العربية عام 2004، وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بثلاثية دون رد في لقاء الإياب.

ولعب الفريقان في البطولة العربية عام 2005، وانتهت مباراة الهلال ضد الأهلي في الذهاب بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بثلاثية مقابل هدف، قبل أن تنتهي مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الأهلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 15 من شهر أبريل المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويأمل الزعيم استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، من أجل تسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيُقام في ملعب الجوهرة المشعة.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، وخطف بطاقة التأهل على ملعبه ووسط جمهوره.