قتل وأصاب 12.. هولندا تحدد هوية تركي ضالع في هجوم أوتريخت

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

حددت السلطات الهولندية رجلًا يبلغ من العمر 37 عامًا مولودًا في تركيا، كأحد المرتبطين بإطلاق النار في الترام في مدينة أوتريخت بوسط هولندا، فيما تم تأكيد مقتل 3 وإصابة 9 في الحادث.

وأظهرت الشرطة صورة لرجل ملتحٍ يجلس في وسائل النقل العام ويرتدي قميصًا أزرق داكن، وقالت الشرطة: إنه يدعى جوكمان تانيس.

وحذرت الشرطة المواطنين من الاقتراب من الرجل بل استدعاء السلطات بدلًا من ذلك.

وأفادت مصادر لشبكة “RTV Utrecht” أن الشرطة تبحث عن سيارة حمراء، يعتقد بأنها هي التي استخدمها الجاني في فعلته.

ولم يتم الكشف حتى الآن، عما إذا كان الحادث له جذور إرهابية من عدمه، خاصة وأن الشرطة عجزت حتى الآن عن الإمساك بالفاعل.

وأفاد شهود عيان أن سبعة أشخاص على الأقل قد أصيبوا في إطلاق النار، لكن لم تُعرف ظروفهم بعدُ، وقال المركز الطبي بجامعة أوتريخت: إنه أوجد مساحة كمستشفى للطوارئ لضحايا إطلاق النار.