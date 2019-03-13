قديمات البكالوريوس مع الراصد .. هضم حقوق واستنزاف للمال وفي النهاية عاطلات!

المواطن - الرياض

شكت قديمات البكالوريوس من أنهن تخرجن ولكن لم يجدن عملًا!! بل كل ما كان ينتظرهن هو شح الوظائف المتوفرة لهن، واستبعادهن من أعمال عديدة.

وقالت إحدى قديمات البكالوريوس، المتضررة هدى الهلال، في تصريحات إلى برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: “رغم شح الوظائف الإدارية والتي لا تتجاوز 10% من الاحتياج السنوي إلا أنه يتم دخول منهن على رأس العمل في المفاضلة من المعلمات التربويات، ويكون لهن الأولوية ونحن مستبعدات”.

تابعت أن هناك ضوابط تحرم الخريجات القديمات من التوظيف؛ لأن الواقع خلاف ما أقرته وزارة الخدمة المدنية، بل يتم هضم حقوق التربويات القديمات، متابعةً أن التعليم الخاص بلا أمان وظيفي.

من جانبها، قالت أمل الحارثي: إن هناك عقبات كانت توضع لهن منذ تخرجن بل كان هناك لجوء إلى الأجنبيات وتفيضلهن، موضحةً أن ضمن العوائق السكن والدورات وبعدها نظام قياس رغم أنهن تخرجن قبل هذا النظام ليكون ما يحدث هو استنزافًا لأموالهن في الاختبارات بدون وجه حق، حتى إن الكثير من الخريجات اجتزن قياس ولم يتم توظيفهن أيضًا!