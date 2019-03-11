قراء “المواطن” يتوقعون الفائز في مباراة #النصر وذوب آهان أصفهان

المواطن - محمد سمعة

توقع جمهور النصر من قراء صحيفة ” المواطن” فوز العالمي على نادي ذوب آهان أصفهان الإيراني ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاءت نتيجة استفتاء صحيفة ” المواطن “ كالتالي حيث توقع 50% فوز نادي النصر، بينما توقع 39% فوز نادي ذوب آهان أصفهان الإيراني، بينما توقع 11% التعادل بين الفريقين، بعد مشاركة أكثر من 700 قارئ في التصويت.

ويذكر أن مباراة النصر وذوب آهان أصفهان الإيراني تُقام على ملعب نادي النصر الإماراتي في مدينة دبي.

ويرغب النصر في أن يُحقق الفوز الأول له في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد الخسارة في الجولة الأولى من نادي الوصل الإماراتي بهدف دون رد.

وكان النصر تأهل إلى مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بعد إقصاء نادي أجمك الأوزبكي برباعية دون رد في مباراة الملحق.

ويحتل نادي النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.