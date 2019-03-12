قراء ” المواطن” يتوقعون الفائز في مباراة الهلال والدُحيل

المواطن - محمد سمعة

توقع جمهور الهلال من قراء صحيفة ” المواطن” نتيجة مباراة أزرق العاصمة أمام نادي الدُحيل القطري ضمن منافسات الجولة الثانية في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وشارك في التصويت 300 قارئ حيث توقع 62% فوز نادي الهلال، بينما توقع 26% فوز نادي الدُحيل وتوقع 12% التعادل بين الفريقين.

ويذكر أن مباراة الهلال والدُحيل تُقام اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث يسعى الزعيم بقيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش إلى تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة الثالثة على حساب الدُحيل.

وكان الهلال فاز في الجولة الأولى على نادي العين الإماراتي بهدف دون رد سجله النجم محمد الشلهوب، بينما فاز الدُحيل في الجولة الأولى على نادي استقلال طهران الإيراني بثلاثية دون رد.