قراء “المواطن” يتوقعون الفائز في مباراة #الاتحاد_الريان

المواطن - محمد سمعه

توقع جمهور نادي الاتحاد من قراء صحيفة “المواطن” فوز العميد على نادي الريان، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاءت نتائج استفتاء صحيفة “المواطن” كالتالي حيث توقع 56% فوز الاتحاد، بينما توقع 28% فوز نادي الريان، وتوقع 16% تعادل الفريقين.

ويذكر أن مباراة الاتحاد والريان تُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، حيث تشير النتيجة حاليًّا إلى تقدم نادي الاتحاد بخماسية مقابل هدف.

ويذكر أن عدد المشاركين في استفتاء صحيفة “المواطن” حول الفائز في مباراة الاتحاد والريان وصل إلى 217 مشاركًا من القراء.

وكان نادي الاتحاد تعادل مع فريق الأهلي يوم الجمعة الماضية في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتولى المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مهمة تدريب الاتحاد بعد إقالة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش.