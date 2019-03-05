قراء ” المواطن” يتوقعون فوز #الهلال على العين بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعة

توقع جمهور الهلال من قراء صحيفة ” المواطن” نتيجة مباراة الزعيم ضد نادي العين في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبعد أن شارك قُرابة 600 شخص في استفتاء صحيفة ” المواطن” حول نتيجة مباراة الهلال والعين، توقع 60% فوز أزرق العاصمة، بينما توقع 27% فوز نادي العين، وجاء التعادل بين الفريقين بنسبة 13%.

ويذكر أن مباراة الهلال والعين تُقام اليوم على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية حيث يأمل الهلال في تحقيق فوز بنتيجة إيجابية لرفع الروح المعنوية لديه من أجل المنافسة على اللقب الآسيوي والغائب عنه منذ عام 2000.

جدير بالذكر أن اللاعب سالم الدوسري لا يشارك اليوم مع نادي الهلال أمام فريق العين وذلك بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقب طرده في إياب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 بين الهلال وفريق أوراوا الياباني.

ويتواجد نادي الهلال في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا حيث يشارك معه كل من” العين الإماراتي، الدُحيل القطري واستقلال طهران الإيراني”.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال والعين انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.