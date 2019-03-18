قرار مفاجئ قبل مباراة #الهلال ضد #الأهلي يُثير الجدل والحيرة

المواطن - محمد سمعه

تعرض الحكم الإماراتي عمار الجنيبي لانتقادات عديدة من قبل جمهور ومسؤولي النادي الأهلي، وذلك بعد القرارات الجدلية التي أحدثها في مباراة الهلال والأهلي بالأمس، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وكشف الحكم المصري جهاد جريشة في تصريحات إذاعية أنه كان مُكلفًا من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم بإدارة مباراة الهلال والأهلي التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ثم تم إخباره بأنه لن يكون حكم المباراة بين الفريقين.

وأشار جهاد جريشة إلى أنه ينتظر مصيره حول معرفة إذا ما كان سيُدير مباريات في البطولة العربية، حيث أضاف بأنه من الممكن أن يُدير مباريات الإياب إذا أسند إليه اتحاد القدم العربي المهمة.

اتحاد القدم العربي لا يتدخل:

ويذكر أن طلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس زايد، كان قد صرّح في تصريحات إعلامية لبرنامج ” الديوانية” على القناة الرياضية السعودية أن الاتحاد العربي لكرة القدم لا يتدخل في عمل لجنة الحكام، مُضيفًا أن الاتحاد العربي برئاسة تركي آل الشيخ دائمًا يُطالب لجنة الحكام باختيار أفضل الحكام لإدارة مباريات البطولة العربية.

وكان عبدالله بترجي، رئيس النادي الأهلي، فتح النار على الحكم الإماراتي الجنيبي قائلًا بأنه حكم دون المستوى، ولم يكن يليق بإدارة مباراة الأمس بين الهلال والأهلي، كما انتقد المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي مدرب الأهلي أداء الحكم في اللقاء.