قرار من بوتفليقة بتغيير مدير حملته الانتخابية

المواطن - متابعة

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر، أن الرئيس الحالي والمرشح لانتخابات الرئاسة عبدالعزيز بوتفليقة أجرى، اليوم السبت، تغييرًا لمدير حملته الانتخابية عبدالمالك سلال بعبدالغني زعلان.

وقبل قليل، نقلت وسائل إعلام روسية عن مدير مستشفى جنيف نفيه أنباء تردي صحة بوتفليقة.

وكانت مراسلة قناة RT الروسية في جنيف، قد نقلت عن مصدر طبي أن حالة الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، حرجة جدًّا.

وأضافت المراسلة أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.

وذكرت أن الرئيس الجزائري موجود حاليًّا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.