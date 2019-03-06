قرار مهم من مجلس وزراء الخارجية العرب

المواطن - واس

اختتمت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة الـ 151 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عقدت برئاسة الصومال خلفًا للسودان، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية خلال أعمال الدورة معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.

وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض تم عقده في ختام أعمال الدورة، أنه تم التوافق خلال اجتماع وزراء الخارجية على أن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد كل أربعة أعوام يتم عقدها بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية سواء قبلها بيوم أو اليوم التالي في الدولة التي تستضيف القمة العادية.

وقال أبو الغيط: إنه تم تناول كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم التوافق بشأنها توافقًا تامًّا، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت إيجابية والدليل أن الاجتماع لم يستغرق أكثر من ساعتين.

وأضاف أنه جرى الإعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية شهر مارس الحالي بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع، مشيرًا إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعد لهذه القمة سيعقد قبل يوم أو يومين من انعقاد القمة.

وحضر الاجتماعات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.

يشار إلى أنه تم على هامش أعمال الدورة الـ 151 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي للمخططات الإسرائيلية في إفريقيا برئاسة المملكة، واجتماع للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة ومشاركة المملكة.