قرعة الدوري الأوروبي .. آرسنال يصطدم بـ نابولي.. وصدام إسباني قوي

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مراسم قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي أُقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن صدام إسباني بين فياريال وفالنسيا.

وجاءت نتائج قرعة الدوري الأوروبي في الدور ربع النهائي كالتالي؛ نابولي يواجه آرسنال الإنجليزي، فياريال يلعب مع فالنسيا، بنفيكا يلتقي آينتراخت فرانكفورت، وفي مواجهة سهلة يلعب تشيلسي مع فريق سلافيا براغ.

وأسفرت قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم في الدور نصف النهائي، أن يواجه الفائز من مباراة نابولي وآرسنال، الفائز من المواجهة الإسبانية، فيما يلعب الفائز من لقاء بنفيكا آينتراخت فرانكفورت، الفائز من مباراة سلافيا براغ وتشيلسي.

ومن المُقرر أن تُقام مباريات الذهاب في ربع النهائي يوم 11 من شهر أبريل المقبل، على أن تلعب مواجهات الإياب في الأسبوع التالي، يوم 18 من الشهر ذاته، وذلك وفقًا لمواعيد التي أُعلن عنها في قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وستُقام مباراتا نصف النهائي يومي 2 و9 من مايو، وأُعلن في قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم أن المباراة النهائية ستكون يوم 29 من شهر مايو في العاصمة الأذربيجانية باكو.