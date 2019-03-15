قرعة دوري أبطال أوروبا .. مانشستر سيتي لا يفوز ضد الفرق الإنجليزية

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 التي أُقيمت، اليوم الجمعة، عن مواجهة إنجليزية خالصة في منافسات الدور ربع النهائي بين مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير.

وبعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2019، أشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن هناك رقمًا سلبيًا يُلاحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي خلال مواجهاته بالفرق الإنجليزي في الشامبيونزليج.

وأوضح حساب “أوبتا” الرسمي على موقع “تويتر”، أن مانشستر سيتي خسر في الأربع مباريات التي خاضها ضد الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، مرتين أمام تشيلسي في 1971، ومرتين أمام ليفربول في الشامبيونزليج 2018.

وأُقيمت مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وأسفرت عن المواجهات التالي؛ أياكس ويوفنتوس، ليفربول وبورتو، برشلونة ومانشستر يونايتد، بجانب مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام.

ومن المُقرر أن تُقام مباريات الذهاب في ربع نهائي الشامبيونزليج يومي 9 و10 أبريل المقبل، على أن تلعب مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، وذلك وفقًا لمواعيد التي أُعلن عنها في قرعة دوري أبطال أوروبا 2019.