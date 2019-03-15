قرعة دوري أبطال أوروبا .. مباراة نارية بين برشلونة ويونايتد.. ومواجهة إنجليزية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2019، التي أُقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهة نارية بين برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 في الدور ربع النهائي كالتالي؛ أياكس يواجه يوفنتوس الإيطالي، ليفربول يلعب مع بورتو البرتغالي، برشلونة يلتقي مانشستر يونايتد، ومواجهة إنجليزية خالصة بين توتنهام ومانشستر سيتي.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 في الدور نصف النهائي، يواجه الفائز من مباراة أياكس ويوفنتوس، الفائز من المواجهة الإنجليزية، فيما يلعب الفائز من لقاء ليفربول وبورتو، مع الفائز من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.

ومن المُقرر أن تُقام مباريات الذهاب في ربع نهائي الشامبيونزليج يومي 9 و10 أبريل المقبل، على أن تلعب مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، وذلك وفقًا لمواعيد التي أُعلن عنها في قرعة دوري أبطال أوروبا 2019.

وستُقام مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 30 أبريل والأول من شهر مايو، وستكون مواجهات الإياب يومي 7 و8 من الشهر ذاته، وأُعلن في قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 أن المباراة النهائية ستكون في الأول من يونيو.