قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019 .. الأهلي يواجه صن داونز.. ومواجهة عربية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بالعاصمة المصرية القاهرة، وأسفرت عن مواجهة عربية قوية في الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019 في الدور ربع النهائي، كالتالي؛ صن داونز يواجه الأهلي المصري، حوريا الكيني يلعب مع الوداد المغربي، ويلتقي مازيمبي الكونغولي مع سيمبا التنزاني.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019 عن مواجهة عربية قوية في منافسات الدور ربع النهائي، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب قسنطينة الجزائري مع نظيره الترجي التونسي.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي المصري وصن داونز، الفائز من مواجهة الوداد المغربي وحوريا الغيني، وذلك وفقًا لنتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019 اليوم.

ويلتقي الفائز من لقاء مازيمبي وسيمبا التنزاني الفائز من المواجهة العربية بين شباب قسنطينة والترجي التونسي، حسبما أسفرت عنه قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019 التي أُقيمت اليوم.

ومن المُقرر أن تُقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 5 و6 من إبريل، وتُلعب مواجهات الإياب يومي 12 و13 من الشهر ذاته، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019 اليوم.

وأُعلن في حفل قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019 اليوم، أن مباريات ذهاب نصف النهائي ستُقام يومي 26 و27 من إبريل، على أن تكون مباراتي الإياب يومي 3 و4 من شهر مايو المقبل.

وكشفت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019 عن موعد المباراة النهائية، حيث ستكون مواجهة الذهاب يوم 24 أو 25 من مايو، ولقاء الإياب يوم 31 من الشهر ذاته أو الأول من يونيو.