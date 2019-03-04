قرقاش عن الجزر المحتلة: منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) غير مفهومة؛ لافتًا إلى أن طهران تُحرج نفسها في كل منتدى دولي؛ لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلميًّا وعبر الحوار والتحكيم.

وأوضح قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر” اليوم، أن قضية جزر الإمارات المحتلة مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال.

وأضاف أن رفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية، يضع إيران في خانة حرجة، وتعامل طهران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي.

وتابع: “هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، في المقابل الموقف الإيراني، وللأسف، غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع، ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي”.