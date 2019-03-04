قريباً.. غوغل آسيستنت يحصل على زر تشغيل خاص

المواطن - متابعة

أعلنت شركة “غوغل” أن مساعدها الصوتي آسيستنت سيحصل على زر تشغيل خاص به بالعديد من الهواتف الذكية الجديدة خلال العام الجاري.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن البداية ستكون مع بعض هواتف “نوكيا” “وإل جي”، مثل هواتف الفئة الأساسية “نوكيا 3.2 و 4.2” المقرر طرحها في أبريل المقبل.

وبغض النظر عن الشركة المنتجة للهاتف الذكي، ستكون كل الأوامر، التي يتم تنفيذها بواسطة الزر، متطابقة: فعند الضغط على الزر مرة واحدة يتم استدعاء المساعد على الشاشة، وعند الضغط عليه مرتين يتم إظهار جدول أعمال اليوم. وعند الضغط على الزر والاحتفاظ به مضغوطاً يظل المساعد مستعداً لتلقي الأمر المراد تنفيذه.