قناة أبو ظبي الرياضية : قرارات الحكم صحيحة.. وهدف #الهلال ضد #الأهلي سليم

المواطن - مروة نبيل

أنهى المحلل التحكيمي في قناة أبو ظبي الرياضية، فريد علي، الجدل المُثار حول أداء الحكم الإماراتي عمار الجنيبي، مُشيدًا بقراراته في مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم.

وشهدت مباراة الهلال ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال التي انتهت بفوز الزعيم بهدف جوناثان سوريانو، أكثر من حالة تحكيمية جدلية، قبل أن يؤكد محلل قناة أبو ظبي الرياضية صحة قرارات الحكم الإماراتي.

وأكد محلل قناة أبو ظبي الرياضية أن الراقي لا يستحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 18 من أحداث مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، خاصة أن يد لاعب الزعيم خلف ظهره والكرة ذهبت إليها، ولا يوجد تعمد.

وأشاد المحلل التحكيمي في قناة أبو ظبي الرياضية بأداء الحكم المساعد وحكم مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، في الكرة التي اُحتسبت هدف لصالح الزعيم، مؤكدًا أنها لعبة سليمة ولا يوجد بها تسلل نهائي.

وعن مطالب الراقي بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس محمد البريك الكرة بيده، أكد محلل قناة أبو ظبي الرياضية أن هذه اللعبة صعبة للغاية، مُشددًا أن الكرة لم تلمس يد لاعب الزعيم، وأشاد بقرار حكم مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم.

وأثنى محلل قناة أبو ظبي الرياضية بقرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للراقي بعد احتكاك بين ياسر الشهراني وحسين المقهوي، وقال: “أي حكم يتمنى أن يحتسب مثل هذه اللعبة لأنها في الدقيقة 94 وتُحسب للحكم، ولكنها ليست ركلة جزاء”.

وتابع محلل قناة أبو ظبي الرياضية تصريحاته قائلًا: “هذا احتكاك طبيعي، لا يوجد ركلة جزاء، بالعكس لاعب الأهلي هو من وضع يده على لاعب الهلال، هذه كرة القدم وليست كرة طائرة”.

وكانت جماهير الراقي قد أعربت عن غضبها من الحكم الإماراتي بعد مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدة أنه تغاضى عن احتساب العديد من الأخطاء المؤثرة.

“لا وجود لركلة جزاء لـ #الأهلي حتى لو لمست الكرة يد لاعب #الهلال بعد لمس جسمه.. ولكن الكرم لم تلمس يده”

فريد علي – خبير تحكيمي#الهلال_الأهلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/7aonZvPgEV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2019

“يد لاعب #الهلال خلف ظهره والكرة ذهبت إليها ولا يوجد تعمد وقرار الحكم سليم بعدم احتساب ركلة جزاء”

فريد علي – خبير تحكيمي#الهلال_الأهلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/MkXBivK9n6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2019