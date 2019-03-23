قنبلة في أم درمان تزهق روح 8 أطفال

المواطن - متابعة

قتل 8 أطفال بينهم أشقاء، في انفجار قنبلة بمدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، السبت.

وأكد شهود عيان أن الحادثة وقعت أثناء محاولة الأطفال تفكيك القنبلة واستخدام النحاس الموجود بها، في موقع لتدريب الجيش بمنطقة الفتح؛ مما أدى إلى مقتل 7 على الفور، فيما توفي الثامن في المستشفى.

وحسب المصادر السودانية، أدى الانفجار أيضًا إلى إصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفي أم درمان التعليمي في حالة خطيرة.

وتقع منطقة الفتح إلى الغرب من أم درمان، قرب معسكر لتدريب الجيش السوداني، وشهدت أكثر من مرة حوادث مماثلة، وكان أغلب الضحايا من الأطفال.