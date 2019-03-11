قنوات KSA SPORTS تنقل مباريات الأندية السعودية في آسيا داخل المملكة

المواطن - محمد سمعه

ستنقل قنوات KSA SPORTS مباريات الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا داخل المملكة، خلال الفترة المقبلة، بعد إلغاء البث الحصري لقنوات Bein Sports القطرية داخل المملكة بقرار من اتحاد القدم الآسيوي.

وذكر الحساب الرسمي لقناة الإخبارية عبر تويتر أن قنوات KSA SPORTS ستقوم بنقل مباريات الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا داخل المملكة، حيث ستكون البداية مع مباراة الهلال والدُّحيل القطري غدًا الثلاثاء.

وكان اتحاد القدم السعودي تلقى بيانًا من الاتحاد الآسيوي يُفيد بإلغاء احتكار قنوات Bein Sports في المملكة، بعد اطلاعه على مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث قنوات Bein Sports في السعودية.

ويذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب من اتحاد الكرة السعودي تولي بث وإنتاج المباريات الآسيوية التي تُقام في السعودية، بجانب توفير معلقين ومحللين، بعد سحب الحقوق الحصرية لقنوات بي إن في المملكة.

ويذكر أن مباراة الهلال والدُّحيل القطري ستُقام غدًا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.