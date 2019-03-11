قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول النهائي للرتب العسكرية

المواطن - الرياض

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية (جندي، جندي أول) لهذا العام 1440هـ.

وأوضحت قوات الأمن الخاصة أن على جميع المقبولين ضرورة التقيد بالتعليمات المسلمة لهم أثناء استكمال مراحل القبول النهائي، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التعليمات:

1- التحضير بزي رياضي كامل مكون من بدلتين رياضيتين ازرق سادة + قبوع رأس أبيض عدد (4)

2- لوحة اسم رباعي حسب بطاقة الأحوال مكتوبة بالخياطة باللون الأسود ومثبتة على البدلة الرياضية مع كتابة فصيلة الدم باللون الأحمر بالجهة اليمين عدد (2)

3- حلاقة الرأس ماكينة (صفر)

4- صورة بطاقة الأحوال واضحة المعالم مكبرة عدد (2)

– على أن يكون التحضير في البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة – طريق القصيم – شمال الرياض الساعة السابعة صباحاً يوم السبت الموافق 1440/07/23هـ.

ولمعرفة نتيجة القبول: (اضغط هنا).