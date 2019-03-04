قياس يتيح إجراء اختباراته عبر العربة المتنقلة في الشملي بحائل

المواطن - واس

أعلن المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، أن عربة قياس المتنقلة وصلت مؤقتاً إلى محافظة الشملي بمنطقة حائل، من أجل إتاحة الفرصة للمستفيدين والمستفيدات من إجراء عدد من الاختبارات التي يقدمها المركز عبر الحاسب الآلي .

وأوضح المتحدث الرسمي لمركز ” قياس ” مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن عربة “قياس” المتنقلة عبارة عن مقطورة أطلقها المركز عام 1437هـ، تحتوي على أحدث التقنيات لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات من إجراء عدد من الاختبارات التي يقدمها المركز، وتعدُ هذه الخدمة ضمن الخطة الإستراتيجية التي ينفذها المركز لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين الذين تبعد عنهم مقرات الاختبارات، لكي يتمكنوا من إجراء عدد من الاختبارات عبر الحاسب الآلي.

وأضاف أن العربة المتنقلة وصلت إلى محافظة الشملي، وفق الخطة المعتمدة لتنقل العربات التابعة للمركز، وذلك بعد أن تم إتاحة الفرصة لأهالي محافظة الحائط بحائل، وقبلها توقفت إحدى العربات في محافظة الغزالة، ومن ثم مدينة سميراء التابعتين لمنطقة حائل، أيضًا بمحافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، وفي مدينتي العيص وخيبر بهدف إجراء عدد من الاختبارات.

وأشار الرشيد إلى أنه بإمكان المستفيد معرفة أماكن وجود عربات “قياس” المتنقلة من خلال الموقع الإلكتروني للمركز وحجز موعد www.Qiyas.org, موضحًا أيضًا أن المركز لديه حوالي 94 مقر اختبارات ثابتة داخل المملكة، و 20 مقراً خارج المملكة، تقدم فيها عدد من الاختبارات عبر الحاسب الآلي بشكل يومي، والتي تتميز في تلبية رغبات المختبرين؛ من حيث جعل الاختبار متاحًا طوال العام، والعدالة في بيئة وظروف الاختبار من خلال توفير المعايير نفسها في جميع المقرات و من حيث التجهيزات والمواصفات والإجراءات، وتوفير مقرات الاختبارات، بتوزيع جغرافي مناسب في جميع مناطق المملكة، وتقديم أسئلة مرئية ومسموعة بجودة عالية، وتطوير إجراءات التحقق من الهوية سريعًا وأكثر ضمانًا، وأخذ البصمة الكفّية وصورة المختبِر والتوقيع إلكترونيًّا.

وأفاد أن طريقة التسجيل في الاختبارات المحوسبة، مشابهة للطريقة الاعتيادية بالتسجيل في اختبارات المركز عبر الموقع الإلكتروني، وبعدها يتم التأكيد من خلال رسالة SMS لتأكيد الحجز في الاختبار، حيث تتميز اختبارات “قياس” عبر الحاسب الآلي بتوفرها للمستفيدين بشكل مستمر طول العام، وإمكانية التأجيل للاختبار وأدائه في أي وقت ما عدا الاجازات الرسمية والأعياد، وفي أي مكان حسب توفر مراكز الاختبارات المحوسبة، وتلبية لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ضعيفو البصر والمعاقون حركيًّا حيث تم تصميم غرف خاصة في المقرات لهم مهيأة بالكامل، إضافة إلى السرعة في إعلان النتائج.

ونوه إلى أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم

الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline