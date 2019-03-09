قياس يوفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس .. التقديم عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس (قياس) (أحد مراكز هيئة تقويم التعليم والتدريب)، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعمل بالمركز بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي أمن معلومات، ومتعاون عمل مؤقت لمشروع مقياس الذكاء، وباحث)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

مكان العمل:

– مدينة الرياض.

الوظائف:

1- أخصائي أمن معلومات (موظف رسمي):

– شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في هذا المجال.

– تأمين البنية التحتية لشبكة نظم المعلومات للمركز، بطريقة مطابقة للمعايير ومواصفات ضمان الجودة المعتمدة.

– المتابعة اليومية للبيئة العامة لإدارة تقنية المعلومات من عدد محاولات القرصنة والتعدي على الخصوصية.

– الرقابة على أمن الدخول إلى الشبكة والأنظمة التشغيلية الأخرى واستخداماتها بالتنسيق مع المستخدمين المعنيين.

– التنظيم الفني لعمليات الدخول والاستخدام للشبكة والمعلومات حسب الصلاحيات المحددة لمختلف الإدارات في المركز.

– الدور الوظيفي (إدارة عمليات أمن المعلومات ومحتويات البيانات لضمان النزاهة والسرية والتوفر في كافة الأوقات وإدارة أجهزة حماية أمن المعلومات المستعملة لدى المركز وما يتعلق من حل المشاكل ذات العلاقة واقتراح طرق تطويرها ومتابعتها).

2- متعاون عمل مؤقت لمشروع مقياس الذكاء (عمل مؤقت):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– تخصص علم نفس أو تربية خاصة تقدير عام لا يقل عن جيد جداً.

– ألا تقل درجته في اختبار القدرات والتحصيلي عن 65 درجة.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 23 ولا يزيد عن 50 سنة.

– أن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي يجريها المركز.

– ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يتوفر لدى المتقدم وسيلة المواصلات.

– التفرغ التام لتنفيذ المهام المطلوبة حسب التواريخ المحددة والمواقع المخصصة.

– حضور ورش تدريبية تعد من قبل المركز الوطني للقياس مدة لا تقل عن 5 أيام.

– تطبيق الاختبار على فئة محدد من قبل المختصين داخل المركز وبعدد معين ومدة محددة خلال الدوام الرسمي للمدارس والجامعات.

– العمل على تطبيق الاختبار وذلك من خلال زيارة الفئة المستهدفة في المدارس ورفع التقارير عن المهمة.

– الدور الوظيفي (تطبيق اختبارات مقياس الذكاء من خلال الزيارات للجهات المستفيدة).

المميزات التي تمنح للمتعاون بعد انتهاء فترة العمل:

1- يسلم كل مطبق (فاحص) شهادة حضور دورة بعد الانتهاء من التطبيق على كامل العينة.

2- يحصل المطبق (الفاحص) على مبلغ مالي على حضور الورشة وأيام التطبيق.

3- باحث (موظف رسمي):

– ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات الحاسب أو الإحصاء.

– لديه نشر علمي بما لا يقل عن خمسة أبحاث في مجلات أو مؤتمرات علمية.

– الإلمام باللغة الانجليزية تحدثاً وكتابةً.

– لديه خبرة سابقة في الدور الوظيفي الذي سبق توضيحه .

– تقييم أنظمة الاختبارات على الحاسب والمقارنة بينها.

– تجربة التقنيات الجديدة في مجال تطبيق الاختبارات.

– اقتراح الأساليب الجديدة لتطوير الإجراءات الإدارية والتقنية لتحسين مستوى أمن تطبيق الاختبارات.

– إجراء الدراسات التحليلية عن أداء الاختبارات.

– الدور الوظيفي (تقييم وتحليل أنظمة الاختبارات وتطويرها في الحاسب الآلي).

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي حتى الاكتفاء من العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).