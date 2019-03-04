قُراء ” المواطن” يتوقعون فوز النصر ضد الوصل

المواطن - محمد سمعة

توقع جمهور نادي النصر من قراء صحيفة ” المواطن” الإلكترونية فوز العالمي اليوم في مباراته الأولى بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام نادي الوصل الإماراتي.

وجاءت توقعات قراء صحيفة ” المواطن” كالتالي: توقع فوز النصر بنسبة 52%، بينما جاء توقع فوز نادي الوصل بنسبة 34%، أما التعادل بين الفريقين فكان نسبة التوقع به 14%.

وشارك في تصويت صحيفة ” المواطن” حول المباراة 400 من القراء.

ويذكر أن النصر يحل ضيفًا على نادي الوصل في ملعب زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية، حيث يطمح العالمي إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

وكان النصر تأهل إلى مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بعد إقصاء نادي أجمك الأوزبكي برباعية دون رد في مباراة الملحق.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر والوصل بالتعادل السلبي بين الفريقين.