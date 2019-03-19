كارلوس إدواردو: جماهير #النصر مُعجبة بأدائي وأنا في خدمة #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أكد البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أنه يملك علاقة طيبة مع جماهير نادي النصر وجماهير الكرة السعودية.

وتحدث إدواردو لبرنامج صدى الملاعب على قناة MBC قائلًا: لدي علاقة طيبة مع جماهير الكرة السعودية ومنهم جماهير النصر لأنهم يطلبون مني التقاط الصور التذكارية وأنا أرحب بالطبع، كذلك جماهير النصر مُعجبة بأدائي الكروي.

وأضاف إدواردو: أنا لا أعترف بفكرة النجم الأوحد للفريق وأنا لاعب في الهلال لخدمة الهلال وأحاول دائمًا أكون مفيدًا في المباريات من أجل تحقيق النتائج الإيجابية مع الفريق الأزرق.

وواصل إدواردو حديثه قائلًا: بالطبع لدي الكثير من الذكريات الجميلة مع الهلال خلال الأربع سنوات الماضية، مثل فوزنا بأول بطولة دوري بعد فترة من الغياب، كذلك الفوز بلقب كأس السوبر السعودي على حساب نادي الاتحاد، كلها لحظات مميزة ورائعة بالنسبة لي.

وتابع إدواردو: الضغوطات كبيرة على نادي النصر لأنه يلاحق الهلال لخطف صدارة الدوري ولكن كل ما أريد قوله هو أن الهلال لن يتنازل عن الفوز بلقب الدوري في الموسم الجاري.

وقال إدواردو: مستواي في عهد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لم يكن منخفضًا وكنت حريصًا فقط على تنفيذ ما يطلبه مني.