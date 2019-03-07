كارلوس إدواردو يُحقق نفس إنجاز ميسي

المواطن - محمد سمعه

نال النجم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال العلامة الكاملة، أي نال عشر درجات من أصل عشر، وذلك بسبب تألقه في إحدى المباريات في فرنسا عندما كان لاعبًا في صفوف نادي نيس الفرنسي.

وقامت صحيفة ليكيب الفرنسية بإعداد قائمة عن اللاعبين والذين نالوا درجة 10 من 10، بسبب مستواهم المؤثر بشكل إيجابي لصالح فريقهم خلال المباريات.

وجاء كارلوس إدواردو لاعب الهلال في المرتبة الثامنة في قائمة مكونة من 10 لاعبين، حيث سبق لإدواردو قيادة ناديه نيس للفوز على فريق جانجون بسباعية مقابل ثلاثة أهداف في عام 2014.

ونجح كارلوس إدواردو في نيل نفس التقييم والذي ناله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما قاد برشلونة الإسباني للفوز على آرسنال الإنجليزي في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا في عام 2010 ووقتها سجل ميسي رباعية بمفرده في شباك الجانرز.

وضمت قائمة اللاعبين الذين نالوا تقييم 10 من 10 كلاً من” البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني، اللاعب الصربي تاديتش لاعب أياكس الهولندي”.

ويذكر أن تاديتش كان قاد أياكس للفوز على ريال مدريد برباعية مقابل هدف دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء.

وكان كارلوس إدواردو لعب في صفوف نادي نيس على سبيل الإعارة من نادي بورتو البرتغالي في موسم 2014-2015، ثم انتقل بعد ذلك لنادي الهلال بداية من عام 2015.

ويعد اللاعب إدواردو أحد العناصر الأساسية في صفوف نادي الهلال على الرغم من رحيل مدربين وقدوم آخرين ولكنه لا يزال عنصرًا أساسيًا قادرًا على صنع الفارق في مباريات أزرق العاصمة.