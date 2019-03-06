كارلوس غصن يعانق الحرية مقابل مليار ين ياباني

المواطن - متابعة

أكد محكمة يابانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، دفع كفالة قدرها مليار ين ياباني (8.9 مليون دولار)، مما يمهد الطريق للإفراج عنه من مركز الاعتقال المحتجز به في طوكيو منذ أكثر من 100 يوم.

واعتقل غصن في 19 نوفمبر الماضي، بتهم ارتكاب مخالفات مالية. وينفي الرئيس السابق لشركة نيسان ارتكاب أي مخالفة.

وقال محامي غصن إن محكمة في طوكيو أمرت بالإفراج عنه بكفالة قدرها مليار ين (8.94 مليون دولار أميركي)، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وتتوقع تقارير إعلامية أن يعانق غصن الحرية، اليوم الأربعاء.

وذكرت محكمة طوكيو الجزئية أنها رفضت طعن ممثلي الادعاء، الذين طلبوا استمرار احتجازه على ذمة محاكمته بالتهم الموجهة إليه.

ويمثل القرار انتصارًا للفريق القانوني الموكل بالدفاع عن غصن، في ثالث طلبات إخلاء سبيله بكفالة.