كامل الوزير رجل المهمات الصعبة يقترب من ملف النقل في مصر

المواطن - سعد البحيري

أكدت مصادر إعلامية أن اللواء كامل الوزير، الرجل الأول في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بصدد تولي مهام وزير النقل بعد حادث حريق قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 22 وإصابة 43 بإصابات بالغة.

ويعاني قطاع النقل في مصر من القصور الشديد خاصة في قطاع السكك الحديدية؛ نظراً لتهالك البنية التحتية لهيئة السكك الحديدية.

ومع تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية أولى اهتماماً لتطوير السكة الحديد، حيث تم رصد أكثر من 11 مليار جنيه بدءاً من عام 2014 لتطوير عربات القطارات والجرارات وتدريب الكوادر البشرية بحسب متحدث مجلس الوزراء.

وتسبب حادث القطار في استقالة وزير النقل المصري هشام عرفات، فيما تحقق النيابة مع 6 أشخاص تم القبض عليهم وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

وقالت مصادر إعلامية إنه تم تصعيد رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية اللواء إيهاب الفار، رئيساً للهيئة خلفاً للواء كامل الوزير الذي يقترب من وزارة النقل.

والمعروف أن اللواء أركان حرب، كامل الوزير تخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1980 بالدفعة 17 تخصص إنشاءات، وتدرج في كافة المناصب الطبيعية داخل الهيئة الهندسية والتحق بجميع الوظائف القيادية حتى وصل إلى مدير سلاح المهندسين والذي استمر في العمل به لمدة 3 سنوات، ثم تم تكليفه لتولى منصب رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة في يوليو 2014.

تمت ترقية كامل الوزير إلى منصب رئيس الهيئة الهندسية في ديسمبر 2015، خلال تلك الفترة حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وكان يحظى بثقة كبيرة من جانب قادته لكونه متميزاً عملياً وأكاديمياً، حتى حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية التي أتاحت له الفرصة نحو فرصة أكبر في مكانته الوظيفية بالقوات المسلحة، كما حصل أيضاً على الدورة العليا لكبار القادة من ذات الأكاديمية، وقد حصل الوزير على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات، منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة الممتازة.

تولى كامل الوزير الإشراف على عدد كبير من المشروعات المهمة في مصر ومنها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، تطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة، حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، محور روض الفرج وغيرها من مشروعات وزارة الإسكان.

يحظى كامل الوزير بكامل ثقة الرئيس السيسي وهو بحق رجل المهام الصعبة ويذكر العديد من المصريين كيف ألقى عليه الرئيس مهام كبيرة وطلب منه تنفيذها في وقت أقل من الوقت المحدد لها وتمت بالفعل بالشكل اللائق.