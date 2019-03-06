كايلي جينر تزيح مؤسس فيسبوك وتنال لقب أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ

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حازت كايلي جينر عارضة الأزياء الأمريكية الشابة، شقيقة كيم كارداشيان، رسميًا على لقب أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ، وذلك من مجلة “فوربس”، في قائمتها السنوية الخاصة بأبرز الملياديرات.

واستطاعت كايلي جينر اقتناص اللقب من مارك زوكربرغ، مؤسس موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، بعدما جمعت أول مليار دولار لها وهي في عمر 21 عاماً فقط، بينما زوكربرج حصد نفس المبلغ وهو في عمر 23، وكان ذلك في عام 2008. وأصبح ترتيب مارك زوكربرغ في قائمة “أغنى مليارديرات العالم” لعام 2019 في المرتبة الثامنة، بثروة تقدر بـ 62.3 مليار دولار.

وكايلي جينر هي أصغر عضوة في برنامج تلفزيون الواقع الخاص بأسرتها “Keeping up with Kardashians”، كما أنها أول فرد في عائلة تحقق مليار دولار، فيما يعود السر وراء ذلك إلى النجاح الذي حققته شركتها من مستحضرات التجميل، التي دشنتها في عام 2015، وتقدر حاليًا بنحو 900 مليون دولار.

وتمتلك كايلي جينر حصة كاملة في الشركة بنسبة 100%، كما أنها خصصت دخلًا منفصلًا بعيدًا عن إيرادات برنامجها الواقعي الخاص بعائلتها، فضلًا عن امتلاكها ريادة مدهشة في سوق العقارات.

كما عزت جينر نجاحها إلى حجم متابعيها الهائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ضمنت لها قاعدة عملائها قبل أن تؤسس شركتها، فيما قالت جايلي جينر في أول تعليق لها بعد فوزها بلقب أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ: “لم أكن أتوقع حدوث هذا ولا في المستقبل، ولكن الاعتراف بهذا يمنحني شعورًا جيدًا”.

وجاء في قائمة المليارديرات الشباب الذين كونوا ثرواتهم بأنفسهم، مؤسس موقع “سناب شات”، إيفان شبيغل (28 عامًا) بثروة تقدر بـ2.1 مليار دولار، وكذلك أيضًا مؤسس موقع “سترايب” للبرمجيات، جون كوليسون (28 عامًا) بثروة تقدر بـ2.1 مليار دولار أيضاً.