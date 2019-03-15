كبار الأندية الأوروبية تفتح النار على قرار إنفانتينو حول مونديال الأندية

المواطن - محمد سمعه

تُفكر الأندية الأوروبية الكبيرة في مقاطعة بطولة كأس العالم للأندية، والتي سيُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكلها الجديد بداية من عام 2021.

وذكرت شبكة البي بي سي البريطانية، نقلًا عن اتحاد الأندية الأوروبية، أن أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وقعوا على مذكرة اعتراض على قرار الفيفا بزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة إلى 24 ناديًا.

وتفكر الأندية الأوروبية في مقاطعة البطولة؛ وذلك بسبب ضغط المباريات المحلية والأوروبية، كما أن موعد البطولة لن يكون مناسبًا بسبب إقامتها في شهري يونيو ويوليو بعام 2021، وهو الوقت الذي يحصل فيه جميع اللاعبين على عطلة، بالإضافة إلى تفكير الأندية في إقامة فترة التحضيرات للموسم الجديد.

وكانت النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية أقيمت عام 2000 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وكذلك سبق لناديي الاتحاد والنصر المشاركة في بطولة مونديال الأندية.

ويذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني هو آخر فريق مُتوج ببطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2018، بعد الفوز على نادي العين الإماراتي في شهر ديسمبر الماضي برباعية مقابل هدف في المباراة النهائية.