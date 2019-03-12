كسر عقدة عدم الفوز في أوزبكستان .. هدف #الأهلي أمام باختاكور

المواطن - محمد سمعة

يتطلع النادي الأهلي بقيادة مدربه الأوروغواياني خورخي فوساتي إلى تحقيق الفوز على حساب نادي باختاكور الأوزبكي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم يتمكن النادي الأهلي من قبل من تحقيق أي فوز على أراضي أوزبكستان، حيث سبق للأهلي الخسارة من فريق نامانجان الأوزبكي بثنائية دون رد في أوزبكستان، ثم خسر الأهلي من فريق باختاكور بثنائية مقابل هدف في أوزبكستان في دوري أبطال آسيا عام 2005.

وفي نسختي عام 2015 و 2016 في دوري أبطال آسيا، خسر الأهلي من فريق ناساف كارشي الأوزبكي في أوزبكستان في مواجهتي الإياب بنتيجة هدفين دون رد وهدفين مقابل هدف.

العقدة مستمرة للأهلي

ويذكر أن الأهلي واصل تعثره عند مواجهة الأندية الأوزبكية في أراضيها، حيث خسر من فريق بونيودكور الأوزبكي بثلاثية دون رد في دوري أبطال آسيا عام 2017.

وكان الأهلي فاز في الجولة الأولى على نادي السد القطري بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما النجم السوري عمر السومة.

ويرغب الأهلي في المضي قدمًا والمنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا، حيث لم يسبق للراقي الفوز بالبطولة في أي مناسبة، ونجح فقط في الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين عامي 1986 و 2012.

وكان المدرب فوساتي تولى تدريب الأهلي خلفًا للمدرب الأرجنتيني بابلو غويدي والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.