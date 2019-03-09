كشف مؤامرة الحمدين أمام الأمم المتحدة.. سجنوا طلال آل ثاني وطردوا أطفاله بسبب الإرث!

المواطن - الرياض

تنكيل وانتهاك حقوق وخطة خبيثة وضعت الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني حفيد مؤسس قطر داخل السجن، والفاعل تنظيم الحمدين الذي استخدم التآمر من أجل استدراج طلال آل ثاني بوعده بأنه سيتم منحه الإرث عن أبيه الذي كان قد توفي في المنفى ، وهما من أهم أعضاء الأسرة المالكة، ليتم الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا، وهو بالفعل في السجن منذ 6 سنوات، وتتم معاملته أسوأ معاملة، حتى إنه تم وضعه في حبس جرى بناؤه فوق نظام للصرف الصحي.

الزوجة تكشف:

هذه التفاصيل الصادمة كشفتها أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، خلال شكوى قدمتها إلى الأمم المتحدة ضد نظام الحمدين، حيث سلمت ريان الشكوى الجمعة إلى محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث أكدت أن الحكومة والنظام في الدوحة ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق زوجها، حيث قاما باستدراجه من الخارج ليتم تلفيق التهم له بالتوقيع على شيكات بدون رصيد ويلقى به في السجن بعد ذلك بدعوى عدم تسديده لديونه.

وقالت: إنه على الرغم من الضغوط الهائلة التي مارسها النظام القطري عليه حتى يوقع تنازلًا عن حقوقه في قطر إلا أنه رفض؛ ما أدى إلى قيامهم بالانتقام منه ومن أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الأربعة العنود وعبدالله وأحمد والجوهرة، شاكيةً من ممارسات جسيمة قام بها نظام الحمدين ضد أبناء الشيخ طلال، وهم أربعة أطفال، حيث طردتهم من منزلهم وأجبرتهم على العيش في منزل بمنطقة مهجورة قريبة من المساكن المؤقتة لعمال بناء إستاد (الفيفا).

أمراض وانتهاك!

ويتعرض الأطفال الأربعة لشتى أنواع الأمراض وانتهك النظام القطري كل حقوقهم في الرعاية والخدمات الصحية، ولم يمكن الأسرة من دفع التأمين الصحي الخاص لرعايتهم، كما أن الحكم بالسجن 25 عامًا صعّب رؤية زوجها أطفاله، حيث إن طفله الأصغر لم تتح له منذ ولادته فرصة رؤية والده.

كما طالبت زوجة حفيد مؤسس قطر، في شكواها، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل على محاسبة المسؤولين القطريين عن تلك الانتهاكات بحق زوجها وحقها وأطفالهما، وكذلك إعادة حقوقهم إليهم من هذا النظام الجائر.