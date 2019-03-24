كلية الملك فهد الأمنية تبدأ القبول .. هنا رابط وشروط التسجيل

المواطن - الرياض
بدأت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم في تلقي طلبات القبول والتسجيل على رتبة جندي بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية .
وكانت الإدارة قد أعلنت في وقت سابق أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 17 / 7 / 1440هـ الساعة 10 صباحاً إلى يوم الخميس الموافق 21 / 7 / 1440هـ الساعة (10) صباحاً.
شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية على درجة جندي
واشترطت الإدارة في المرشحين للتسجيل والقبول في كلية الملك فهد الأمنية أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وألا يكون مستبعدًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.
- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية وكافة مراحل القبول التي تحددها الكلية.
- ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.
- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
- ألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
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