كلية الملك فهد الأمنية تبدأ القبول .. هنا رابط وشروط التسجيل

المواطن - الرياض

بدأت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم في تلقي طلبات القبول والتسجيل على رتبة جندي بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية .

وكانت الإدارة قد أعلنت في وقت سابق أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 17 / 7 / 1440هـ الساعة 10 صباحاً إلى يوم الخميس الموافق 21 / 7 / 1440هـ الساعة (10) صباحاً.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية على درجة جندي

واشترطت الإدارة في المرشحين للتسجيل والقبول في كلية الملك فهد الأمنية أن تتوافر فيه الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة. أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وألا يكون مستبعدًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية. ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب. أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية وكافة مراحل القبول التي تحددها الكلية. ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن. ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. ألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

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