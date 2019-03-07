كما رجحت “المواطن”.. بدء إيداع مستحقات مستفيدي الضمان عن شهر رجب

المواطن - الرياض

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيداع مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رجب، شاملة بدل غلاء المعيشة ودعم الكهرباء.

ورجحت “المواطن” يوم أمس تقديم راتب شهر رجب لمستفيدي الضمان الاجتماعي بسبب موافقة يوم الصرف الجمعة.

والمعروف أنه من المعتاد أن يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي كل 1 من الشهر الهجري وبما أن أول شهر رجب سيكون يوم الجمعة فسيتم الصرف يوم الخميس.

يذكر أن الآلية المتبعة في إيداع الرواتب بالمملكة تقتضي أن يتم تقديم الراتب إلى يوم الخميس إذا وافق تاريخ الإيداع يوم جمعة ويتم تأخيره إلى يوم الأحد إذا وافق يوم السبت.