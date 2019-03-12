كوارث التحكيم الآسيوي ضد #الهلال عرض مستمر

المواطن - مروة نبيل

أبدت جماهير الهلال استياءها الشديد من التحكيم في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعدما يتغاضى الحكام عن احتساب أخطاء مؤثرة لصالح الزعيم.

وانتهت مباراة الهلال ضد الدحيل القطري التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف، ليتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 6 نقاط.

وأثارت أكثر من لقطة في مباراة الهلال ضد الدحيل القطري اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا غضب الجماهير، خاصة بعدما ضرب أحد لاعبي الفريق الضيف نجم الزعيم بـ”المرفق” تحت نظر حكم اللقاء.

وأعرب عدد من الإعلاميين والجماهير عن غضبهم الشديد من أداء الحكام خلال مباريات الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وبات وسم التحكيم الآسيوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع “تويتر”.

وعلق عادل التويجري على مباراة الهلال والدحيل قائلًا: “في مجموعة الموت.. وفي نزال صعب.. زعيم آسيا يكمل الـ6 نقاط السوبر حضر.. والمعيوف تألق جوفينكو يصنع الفارق.. وغوميز يزأر.. الدفاع يحتاج لعمل أكثر وأكثر”.

وانتقد الناقد الرياضي التويجري التحكيم الآسيوي وقال: “ركلة جزاء للزعيم… طنشها الحكم كالعادة! تحكيم سيّئ جدًّا جدًّا! مبروك للهلال”.

وقال الإعلامي الرياضي محمد الذايدي: “ألف ألف ألف مبروك لعشاق زعيم وكبير آسيا ونادي القرن فيها الهلال فاز على التحكيم الآسيوي المشبوه وعلى ضغط المباريات وتصدر أقوى مجموعة في تاريخ البطولة الآسيوية….الحمد لله”.

ونشر عبدالمجيد الحميدي فيديو لأحد اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، وعلق قائلًا: “حكام الاتحاد الآسيوي يقدمون الظلم والاستفزاز وعلى عينك يا تاجر..!! كوع أمام مساعد الحكم ولا حرك ساكن”.

وكتب مساعد العقيلي: “بعد فوز الهلال المشرف الذي جاء غصبًا عن التحكيم الآسيوي.. يجب أن تكون هناك ردة فعل ووقفه قوية ممثلة بإدارة الهلال والاتحاد السعودي”.

وتابع تغريدته قائلًا: “تكرار مهازل حكام آسيا ضد الأندية السعودية دون حراك يذكر يعني استمرار ضعف الاتحاد السعودي”، فيما كتب فهد السبيعي: “فوز مستحق للهلال هذا التحكيم الآسيوي لا جديد أسوأ الحكام على الإطلاق”.

وأضاف الكاتب الرياضي بدر السعيد: “انتهت جولة ثانية من منافسات أقوى البطولات وبقيت جولات.. أعتقد أنه من المعيب السكوت عن ما يفعله التحكيم الآسيوي”.

وواصل السعيد تغريدته قائلًا: “ويجدر باتحاد القدم أن يكون له وقفة صارمة ومدعومة بالتوثيق لمختلف كوارث التحكيم الآسيوي بقراراته ومستوياته المهترئة!! إذا استمر السكوت سيستمر الخطأ.. فهل سنسكت؟!”.

ونشر أحد مشجعي الزعيم صورة تحمل شعار الهلال ضد شعار الاتحاد الآسيوي وعلق قائلًا: “هذه اللافتة هي أصدق لافتة في تاريخ مدرجات كرة القدم..!.. اليوم الحكم نحر الهلال من الوريد لـ الوريد، لكن شخصية الهلال هزمت الدحيل والاتحاد الآسيوي”.

حكام الاتحاد الآسيوي يقدمو الظلم والاستفزاز وعلى عينك ياتاجر ..!!

كوع امام مساعد الحكم ولا حرك ساكن👊#الهلُال_الدحيل pic.twitter.com/ZKYXhBkxdn — عبدالمجيد الحميدي🇸🇦 (@mageed9999) March 12, 2019