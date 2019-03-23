كوتينيو مفتاح برشلونة لضم جريزمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي الأول، أنطوان جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد جريزمان هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، خاصة أنه يُعتبر واحدًا من أفضل المهاجمين في العالم خلال الفترة الحالية، ولعب دورًا بارزًا في تتويج المنتخب الفرنسي الأول بلقب كأس العالم 2018.

وأكد موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي، أن نادي برشلونة وجد الطريقة التي سيقنع بها أتلتيكو مدريد للتنازل عن خدمات جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن البرازيلي فيليب كوتينيو سيكون مفتاح الصفقة.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن نادي برشلونة الإسباني، لم يعد متمسكًا بالنجم كوتينيو، حيث يرغب الفريق الكتالوني في بيع لاعبه البرازيلي بمبلغ يصل إلى 100 مليون يورو.

وشدد موقع “لو 10 سبورت” على أن نادي برشلونة سيستفيد من هذا المبلغ الكبير، من أجل إقناع إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني بالسماح للاعبه الفرنسي جريزمان بالانتقال إلى الفريق الكتالوني.

وأشار المصدر للموقع الفرنسي، إلى أن مدرب الفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي لن يجد صعوبة في دمج جريزمان مع الفريق، حيث يعرف النجم الفرنسي أجواء الدوري الإسباني جيدًا.

ويرتبط أنطوان جريزمان صاحب الـ28 عامًا، بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2023، ولكن خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا، قد يدفعه إلى الانتقال لصفوف برشلونة، الذي كان قريبًا من ضمه صيف السنة الماضية.